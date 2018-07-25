На Киевщине начался первый Всеукраинский фестиваль православной молодежи, приуроченный ко Дню Крещения Руси

В понедельник, 23 июля, вблизи пгт Козин Обуховского района Киевской области начался первый Всеукраинский фестиваль православной молодежи «Ортофест-2018», приуроченный ко Дню Крещения Руси.

В лесном палаточном лагере собралось около 300 участников из всех регионов Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Мероприятие проводится Синодальным молодежным отделом Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Выступая на торжественном открытии фестиваля, председатель Синодального молодежного отдела архиепископ Обуховский Иона передал участникам приветствие и архипастырское благословение Предстоятеля УПЦ.

В программе нынешнего 5-дневного фестиваля заявлены выступления священнослужителей с лекциями и духовными беседами, концерты с участием современных рок-групп и исполнителей, мастер-классы, квесты, игры на знакомство.

Программа каждого дня предусматривает утренние и вечерние молитвы, а также общение на Евангельские темы.

Завершится Первый всеукраинский православный фестиваль для молодежи «Ортофест-2018» 27 июля: участники примут участие в традиционном общецерковном крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры по случаю Дня Крещения Руси.

Идея проведения мероприятия принадлежит Синодальному отделу УПЦ по работе с молодежью, который, кроме фестиваля, уже семь лет дважды в год проводит Всеукраинские конференции молодежных священников и общественных деятелей.

О предстоящем фестивале непосредственно для молодежи было объявлено весной этого года на 14-й конференции, состоявшейся в поселке Лазурном Херсонской области.

Планируется, что «Ортофест» станет ежегодным и будет проводиться в канун Дня Крещения Руси.