На Киевщине начался первый Всеукраинский фестиваль православной молодежи, приуроченный ко Дню Крещения Руси

10:20, 25 июля 2018
Православие
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Планируется, что «Ортофест» станет ежегодным и будет проводиться перед Днем Крещения Руси / sinod-molodost.in.ua

В понедельник, 23 июля, вблизи пгт Козин Обуховского района Киевской области начался первый Всеукраинский фестиваль православной молодежи «Ортофест-2018», приуроченный ко Дню Крещения Руси.

В лесном палаточном лагере собралось около 300 участников из всех регионов Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ sinod-molodost.in.ua

Мероприятие проводится Синодальным молодежным отделом Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

/ sinod-molodost.in.ua

Выступая на торжественном открытии фестиваля, председатель Синодального молодежного отдела архиепископ Обуховский Иона передал участникам приветствие и архипастырское благословение Предстоятеля УПЦ.

/ sinod-molodost.in.ua

В программе нынешнего 5-дневного фестиваля заявлены выступления священнослужителей с лекциями и духовными беседами, концерты с участием современных рок-групп и исполнителей, мастер-классы, квесты, игры на знакомство.

/ sinod-molodost.in.ua

Программа каждого дня предусматривает утренние и вечерние молитвы, а также общение на Евангельские темы.

/ sinod-molodost.in.ua

Завершится Первый всеукраинский православный фестиваль для молодежи «Ортофест-2018» 27 июля: участники примут участие в традиционном общецерковном крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры по случаю Дня Крещения Руси.

/ sinod-molodost.in.ua

Идея проведения мероприятия принадлежит Синодальному отделу УПЦ по работе с молодежью, который, кроме фестиваля, уже семь лет дважды в год проводит Всеукраинские конференции молодежных священников и общественных деятелей.

/ sinod-molodost.in.ua

О предстоящем фестивале непосредственно для молодежи было объявлено весной этого года на 14-й конференции, состоявшейся в поселке Лазурном Херсонской области.

/ sinod-molodost.in.ua

Планируется, что «Ортофест» станет ежегодным и будет проводиться в канун Дня Крещения Руси.

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