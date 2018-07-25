Митрополит Онуфрий рассказал о заслугах святой княгини Ольги в Крещении Руси

В том, что святой князь Владимир совершил Крещение Святой Руси и наш народ принял истинную веру, - заслуга святой равноапостольной княгини Ольги.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в день памяти святой княгини Ольги, в Коростене, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель УПЦ отметил, что святая равноапостольная княгиня Ольга - святая, которая начала христианизацию нашей земли.

«Она была язычницей, была очень мужественной, красивой, мудрой женщиной, но Бог избрал ее для того, чтобы она начала возвращение нашего народа к Истине», - сказал он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил, что именно святая княгиня Ольга воспитала так своего внука - князя Владимира, что потом он совершил Крещение Святой Руси.

«Святой князь Владимир закончил то, что начала еще святая княгиня Ольга: крестил всю Русь и сам крестился, и стал из жестокого, немилостивого, распущенного князя “Красным Солнышком” - не красным, а красивым. Он не забывал ни о бедных, ни о сиротах, ни о одиноких - всех он любовью своей согревал. Но в этом большая заслуга княгини Ольги», - сказал Архипастырь.

Блаженнейший владыка отметил, что с принятием веры Христовой не только князь Владимир стал лучше, а преобразился весь наш народ.

«Наш народ стал благородным, красивым, стал народом, который умел терпеть, умел прощать, умел делать добро. Это великие добродетели, на которые очень мало кто способен. И эти зерна веры Христовой, которые были посеяны тогда и которые есть сегодня в наших сердцах, созревают благодаря церковной молитве, личной молитве, чтению Священного Писания, размышлениям о своем назначении на земле», - отметил он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что сегодня мы должны продолжать то дело, которое насадила на нашей земле святая княгиня Ольга.

«Бог нас позвал не для того, чтобы мы здесь, на земле, прожили 70-80 лет и ушли в безвестность. Для того мы созданы, чтобы здесь, на земле, прожив короткий срок времени, показали свою любовь к Богу, к ближнему. А тот, кто любит Бога, кто любит ближнего, тот способен принять в себя дар вечного спасения», - напомнил он.