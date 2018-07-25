В Кронштадтский Морской собор принесут мощи святого Федора Ушакова

00:39, 25 июля 2018
Православие
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С 25 по 30 июля в Кронштадтском Морском соборе будут находиться мощи святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского монастыря.

Мощи святого доставят на аэродром в Пушкине после чего по пути в Кронштадтский Морской собор катер связи «Иоанн Кронштадтский» с ковчегом с мощами на борту обойдет корабли на кронштадтском рейде, сообщает сайт журнала "Фома".

Утром 29 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит в Кронштадтском Морском соборе Литургию. 30 июля ковчег с мощами отправится обратно в Санаксарский мужской монастырь.

Кроме того, с 25 июля в Кронштадтском Морском соборе будет действовать выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков», которая торжественно откроется  25 июля.

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