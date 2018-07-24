Крестный ход ко Дню Крещения Руси покажут в прямом эфире

В дни юбилея Крещения Киевской Руси, 27 и 28 июля, на украинском телеканале «Интер» будут показаны трансляции торжеств и спецпроекты, посвященные этим датам.

В канун большого праздника, 27 июля, на «Интере» – спецпрограммирование, посвященное Дню Крещения Руси, и весь день в эфире не будет рекламы, сообщается на сайте телеканала.

С 7:00 в прямом эфире «Интера» – телемарафон «Наша вера», ведущими которого будут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин.

В 13:00 на телеканале – прямая трансляция из Киева торжественного Молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода с чудотворными иконами и мощами святых. Верующие Украинской православной церкви помолятся о Божьей милости для нашего народа. Сопричастными этой молитве смогут быть не только те, кто придет на Владимирскую горку, но и многомилионная аудитория телеканала.

Комментировать трансляцию этих торжеств на «Интере» будут архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, а также протодиакон Александр Карпенко, главный редактор православного журнала «Фома в Украине».

В 19:00 в эфире «Интера» – премьера документального проекта собственного производства телеканала «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», посвященного 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.

27 июля в 22:00 канал покажет историческую драму «Поп».

В День Крещения Руси, в субботу, 28 июля, в 9:00 в эфире «Интера» состоится прямая трансляция Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Телезрители вместе с духовенством и верующими помолятся о мире и единстве в нашей стране.

Интернет-трансляцию торжеств ко Дню Крещения Руси можно будет посмотреть на сайте телеканала, официальном YouTube-канале телеканала и Facebook-странице «Интера».