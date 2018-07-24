Стартовал конкурс фотографий о красоте православного Кипра

До 27 августа 2018 года любой желающий может принять участие в Международном фотоконкурсе «Краски Православия. Кипр».

По словам организаторов, конкурс ставит целью «показать разнообразие и красоту православия Кипра», сообщает сайт журнала "Фома".

В его рамках принимаются работы по рубрикам: «Храмы» (архитектура, фрески, кресты, гробницы, пейзажи, и т.д.), «Люди» (рукоположение в сан, портрет, и т.д.), «Репортаж» (события Церкви, паломничества, праздники, и т.д.), «Оккупированные территории» (наследие православия на территории, принадлежащей Турции).

Самые лучшие фотографии будут премированы, а поощрительным призом станет фотоальбом, опубликованный одним из партнеров конкурса.

Организаторами фотоконкурса «Краски Православия. Кипр» являются Православная Церковь Кипра, проект OrthPhoto.net, Кипрское Фотографическое Общество и издательство Польской Православной Церкви.

Подробнее о фотоконкурсе и правилах участия в нем можно узнать здесь.