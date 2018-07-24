К 1030–летию Крещения Руси вышла новая книга о судьбоносном выборе князя Владимира

Сегодня мы можем вместе воздать благодарение Богу, в Троице славимому, за судьбоносный выбор князя Владимира.

Об этом идет речь в новой книге Патриарха Кирилла «Русь святая, храни веру православную: К 1030–летию Крещения Руси», сообщает сайт Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

"Юбилейная дата - 1030–летие Крещения Руси - дает возможность нам, наследникам святого равноапостольного великого князя Владимира, вспомнить то время, которое по праву можно назвать переломным моментом в истории Руси, а также подумать о том, какое значение имеет для нас понятие «Святая Русь» и почему так важно «продолжать свидетельствовать о своей вере, хранить ее в сердце и на основании этой веры строить отношения с окружающим миром", - сообщается на сайте издательства.