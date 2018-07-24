В день памяти святой Ольги Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение возле памятника князю Владимиру в Коростене

Сегодня, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию перед памятником равноапостольному князю Владимиру в городе Коростень.

После Божественной литургии был совершен молебен святой равноапостольной княгине Ольге, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Владыка обратился к митрополиту Овручскому и Коростенскому Виссариону с приветственным словом по случаю 25-летия его пребывания на Овручской кафедре и вручил ему орден святого равноапостольного князя Владимира.

Владыка поблагодарил Предстоятеля за поздравления и преподнес Его Блаженству в дар Казанскую икону Божией Матери.

В конце богослужения духовенство и верующие во главе с Архипастырем прошли крестным ходом к памятнику Покрова Пресвятой Богородицы, где был совершен краткий молебен. Предстоятель благословил всех и окропил верующих святой водой.