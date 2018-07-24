В Киевской епархии УПЦ умер 29-летний архимандрит

Сегодня, 24 июля, внезапно после болезни на 30 году жизни отошел ко Господу клирик Киевской епархии архимандрит Флавиан (Гоженко).

Отец Флавиан был настоятелем поминальной часовни в честь Иоанна Крестителя в городе Боярка, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

В последней публикации в сети Фейсбук, сделанной месяц назад, отец Флавиан написал, что «нет выше послушания, чем послушание Церкви» и призвал "возрадоваться духом, сердцем и всем помышлением наши» в доме Божьем.

Архимандрит Флавиан родился 11 апреля 1989 года в городе Киеве, принял крещение в Свято-Макаровском храме столицы. С 1997 года нес послушание в Свято -Михайловском храме города Боярки.

В 2010 году окончил Одесскую духовную семинарию. В 2014 году окончил Киевскую духовную академию.

В 2011 году рукоположен в сан диакона. 24 июля 2011 года рукоположен во священника и назначен в Свято-Михайловский храм города Боярка. В 2012 году пострижен в монашество с именем Флавиан в честь святителя Флавиана, Патриарха Константинопольского.

В 2018 году Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием возведен в сан архимандрита.

С января 2013 года - управляющий строительством и настоятель поминальной часовни в честь святого Иоанна Крестителя в городе Боярка. Преподавал курс “Основы христианской этики” в Киево – Святошинской районной классической гимназии.

Священноначалие и духовенство Киевской епархии выражает свои соболезнования родным и близким почившего.