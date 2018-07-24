На родине Иоанна Кронштадтского создают маршрут «Пояс Богородицы» из 8 часовен
Паломнический маршрут «Пояс Пресвятой Богородицы», связанный восемью часовнями, создают на родине праведного Иоанна Кронштадтского – вокруг пинежского села Сура.
По местам, где будут возведены часовни, 19 июля прошел крестный ход, сообщает сайт Архангельской епархии.
Во главе с настоятелем Артемиево-Веркольской обители архимандритом Иосифом (Волковым) верующие прошли 13 километров через Холм, Марково, Горушку, Новолавелу, Пахурово и другие деревни.
В каждом селении священнослужители совершили молебны и освятили места под будущие часовни, которые будут названы в честь икон Божией Матери «Владимирская», «Тихвинская», «Феодоровская», «Державная», «Знамение», «Смоленская», «Иверская», «Казанская». В настоящий момент в каждом из этих мест установлен поклонный крест.
Осенью 2017 года в деревне Засурье была построена первая и главная часовня «Пояса» - в честь Казанской иконы Божией Матери.
Центральным образом каждой из часовен станет икона Божией Матери с клеймами святых, имена которых носят жертвователи строительства.
Жители архангельских деревень, по которым пройдет маршрут, надеются, что «Пояс Богородицы» оживит церковную жизнь в селениях.