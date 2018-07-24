Митрополит Иерусалимский Православной Церкви рассказал о связях Иерусалима и Киево-Печерской лавры

Блаженнейшего Митрополита Онуфрия ценят и уважают Предстоятели всех Поместных Церквей.

Об этом сказал митрополит Вострский Тимофей, Экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре (Иерусалимский Патриархат) 23 июля на брифинге по случаю празднования 30-летия возрождения монашеской жизни в Святой Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает "Фома в Украине".

Говоря о связях Иерусалима и Киево-Печерской лавры владыка Тимофей сказал: «Мы признательны, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий послал приглашение Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу ІІІ, чтобы представитель Иерусалимской Церкви участвовал в торжествах в честь 30-летия возрождения Лавры. Эта дата очень знаменательна, потому что сразу после открытия лавры Патриарх Иерусалимский Диодор І совершил на Дальних пещерах первую патриаршую Литургию. Это исторический факт, который мы ценим. Он доказывает братские отношения между нашими Церквами».

По его словам, иерусалимские патриархи в течение XVII века находились в Украине и играли важную роль в утверждении в ней Православия. «Естественно, что знаменитая своими подвижниками Лавра не могла не иметь тесных отношений с той Церковью, где находились большие подвижники. Эта Лавра похожа на Лавру святого Саввы Освященного, которая находится на Святой Земле. И святые Иерусалимской Церкви влияли на жизнь и подвиг святых Киево-Печерских подвижников», - добавил он.

«Киево-Печерская лавра вдохновляет не только украинских верующих, но и православных всего мира, потому что она богата святыми мощами и подвигами своих монахов», - сказал митрополит Тимофей.

Отвечая на вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии, владыка Тимофей сказал: «Вопрос автокефалии обсуждается, но этот вопрос не решает Иерусалимская Церковь, он будет обсуждаться всеми Православными Церквами. Мы молимся, чтобы Господь благословил всё, что хорошо для православного народа и Церкви.

На вопрос «Могут ли соприкасаться понятия "политика" и "Церковь"» он ответил: «У Церкви свой путь в истории и обществе. Она не занимается политикой. Она не разделяет, а, наоборот, объединяет людей. Церковь занимается только спасением людей, она является звеном любви и мира для всего народа, и её действия всегда доказывают, что Церковь является Матерью во всех вопросах».

На вопрос о том, какую роль играет УПЦ в мировой системе Православия, архиерей ответил: «Украинская Православная Церковь имеет хорошие отношения со всеми Поместными Православными Церквами. Её Предстоятеля, Блаженнейшего Онуфрия, ценят и уважают Предстоятели всех Поместных Церквей. Он выделяется за свою духовность, молитвы. Его очень любят на Афоне, в Иерусалиме. Думаю, что все будут объединены вокруг него и будут молиться, чтобы Господь привел мир и единение Церкви, потому что забота предстоятелей и каждого иерарха - объединять, а не разделять людей».

Иерарх также отметил красоту Киево-Печерской лавры. «Высокопреосвященнейший Павел очень активный и деятельный наместник. Мы видим, что много было отстроено. Очень много больших зданий, которые красиво орнаментированы. Это показывает деятельность и активность самого наместника. Но это только одна сторона его деятельности. Вторая - это духовное наставление монахов. И мы рады видеть, что сегодня в Лавре большое число иноков, и многие из них, находясь под его духовным руководством, выделяются за свои духовные подвиги», - сказал митрополит.

«Желаем, чтобы они продолжали бороться против нападений дьявола, - пожелал владыка Тимофей братии лавры. - Ведь человека, принявшего постриг, искушает дьявол, и поэтому нужно иметь терпение и, одновременно, послушание и скромность в исполнении своих духовных обязанностей».