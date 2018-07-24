Патриарх Варфоломей возглавил хиротонию нового митрополита Швейцарского

В воскресенье, 22 июля, Константинопольский Патриарх Варфоломей возглавил Божественную литургию в патриаршей церкви св. Георгия на Фанаре, за которой состоялось рукоположение архимандрита Максима (Пофоса), протосинкелла Швейцарской митрополии, в сан митрополита Швейцарского.

Также Патриарх Варфоломей совершил за той же Литургией диаконское рукоположение Иоанна Хасапи, ученика богословской школы, переименовав его при этом в Каллиника, сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Архимандрит Максим (Пофос), уроженец греческого города Аргос, на протяжении длительного времени являлся клириком Швейцарской митрополии Константинопольского Патриархата. Единогласно избран для рукоположения в сан митрополита Швейцарского 10 июля 2018 года Священным Синодом Константинопольского Патриархата. Его предшественник на Швейцарской кафедре — митрополит Иеремиия (Каллийоргис), возглавлявший митрополию в Швейцарии с 2003 года, 10 июля 2018 года Священным Синодом Константинопольского патриархата избран митрополитом Анкирским. Он стал первым архиереем на этой кафедре с 1922 года.