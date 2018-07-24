В Энергодаре отметили День православной бабушки

08:27, 24 июля 2018
Православие
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С музыкальным поздравлением бабушкам выступил вокальный коллектив / hramzp.ua

Накануне празднования памяти святой равноапостольной княгини Ольги, родной бабушки крестившего Русь святого князя Владимира, 22 июля, в часовне в честь святого Луки Крымского города Энергодара отметили День православной бабушки.

Всех православных прихожанок поздравил настоятель часовни протоиерей Григорий Гнатюк, поблагодарив их за нравственное и духовное воспитание внуков, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

По приглашению священника, с музыкальным поздравлением выступил вокальный коллектив городской общественной организации «Украиночка».

/ hramzp.ua
/ hramzp.ua
В Энергодаре отметили День православной бабушки / hramzp.ua

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