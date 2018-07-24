В Энергодаре отметили День православной бабушки

Накануне празднования памяти святой равноапостольной княгини Ольги, родной бабушки крестившего Русь святого князя Владимира, 22 июля, в часовне в честь святого Луки Крымского города Энергодара отметили День православной бабушки. Всех православных прихожанок поздравил настоятель часовни протоиерей Григорий Гнатюк, поблагодарив их за нравственное и духовное воспитание внуков, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ. По приглашению священника, с музыкальным поздравлением выступил вокальный коллектив городской общественной организации «Украиночка».

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