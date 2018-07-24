Главный капеллан УПЦ принял участие в военных торжествах в Прилуках
07:44, 24 июля 2018Православие
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Митрополит Августин принял участие в военных торжествах в Прилуках / kapelan.org.ua
В субботу, 21 июля, по приглашению военных летчиков-ветеранов глава Синодального военного отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины УПЦ, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин принял участие в торжествах по случаю 70-летия 184-го гвардейского Полтавско-Берлинского ВБА полка в Прилуках.
Митрополит Августин выступил с приветственным словом и подарил полку список Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Синодального военного отдела УПЦ.
Архипастырь также совершил заупокойную литию по погибшим и умершим военным летчикам.
Митрополит Августин подарил полку список Рудосельской иконы Богородицы / kapelan.org.ua
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