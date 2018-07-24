Главный капеллан УПЦ принял участие в военных торжествах в Прилуках

В субботу, 21 июля, по приглашению военных летчиков-ветеранов глава Синодального военного отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины УПЦ, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин принял участие в торжествах по случаю 70-летия 184-го гвардейского Полтавско-Берлинского ВБА полка в Прилуках.

Митрополит Августин выступил с приветственным словом и подарил полку список Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Синодального военного отдела УПЦ.

Архипастырь также совершил заупокойную литию по погибшим и умершим военным летчикам.