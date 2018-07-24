Прием рукописей на конкурс, посвященный подвигу новомучеников, продлится до конца августа
06:59, 24 июля 2018Православие
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По итогам Конкурса жюри выберет рукописи-победители, которые будут опубликованы в книжном формате / konkurs.izdatsovet.ru
Издательский Совет Русской Православной Церкви продолжает прием рукописей на конкурс «Лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской».
Прием рукописей и документов на конкурс будет проходить до 31 августа, сообщается на сайте конкурса.
Конкурс проводится по благословению Патриарха Кирилла.
Стратегическая задача Конкурса – обратить внимание творческого сообщества на необходимость осмысления в художественной форме одного из самых драматичных и непростых периодов в истории Русской Православной Церкви, сообщают организаторы.
Более подробная информация размещена на сайте конкурса.
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