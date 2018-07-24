Прием рукописей на конкурс, посвященный подвигу новомучеников, продлится до конца августа

Издательский Совет Русской Православной Церкви продолжает прием рукописей на конкурс «Лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской».

Прием рукописей и документов на конкурс будет проходить до 31 августа, сообщается на сайте конкурса.

Конкурс проводится по благословению Патриарха Кирилла.

Стратегическая задача Конкурса – обратить внимание творческого сообщества на необходимость осмысления в художественной форме одного из самых драматичных и непростых периодов в истории Русской Православной Церкви, сообщают организаторы.

Более подробная информация размещена на сайте конкурса.