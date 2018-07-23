Грузинскому Патриарху стало плохо в воскресенье во время проповеди

Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие Второму стало плохо во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба.

Об этом сообщают "Новости-Грузия" со ссылкой на Общественное телевидение.

По словам личного врача Патриарха Цисаны Шартава, в настоящее время Илия Второй находится в патриархии и его здоровью не грозит опасность. Она также рассказала, что накануне Патриарх посещал высокогорный Пасанаури (регион Мцхета-Мтианети). Врач предположила, что из-за смены местности, у него могло упасть давление.

«Сейчас мы наблюдаем за ним, чтобы не было вирусной инфекции. Утром ему было немного плохо. Врачи попросили его не ходить в собор, но он все-равно пошел. Наверное, упало давление и на этом фоне ему стало плохо», - заявила Шартава.

Вместе с тем, личный врач Патриарха добавила, что сейчас 85-летний Илия Второй чувствует себя хорошо и отдыхает.