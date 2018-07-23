В Киево-Печерской лавре православные отметили день памяти основателя обители - преподобного Антония

В день памяти преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, 23 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятель возвел в сан митрополита архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора.

После чтения Святого Евангелия к многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился правляющий делами УПЦ митрополит Антоний. Он рассказал о личности преподобного Антония Печерского и суть монашеского подвига.

После Божественной литургии Предстоятель возглавил молебен преподобному Антонию. В конце богослужения Блаженнейший Владыка от имени всех архиереев, духовенства и верующих поздравил с днем небесного покровителя у митрополита Антония.

Блаженнейший Архипастырь поздравил всех с праздником, пожелал верующим счастья, здоровья и Божьего благословения, а также отдельно поздравил всех, кто носит имя преподобного Антония.