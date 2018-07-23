Вышел фильм к 30-летию возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской лавре
16:45, 23 июля 2018Православие
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При работе над фильмом создатели использовали архивные фото- и видеоматериалы / lavra.ua
Вышел в свет короткометражный фильм об истории Киево-Печерской лавры.
Фильм посвящен 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре и опубликован на официальном сайте обители.
Фильм, подробно рассказывающий об истории Лавры, снят по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
Режиссером видео стал Дмитрий Михно. При работе над фильмом создатели использовали архивные фото- и видеоматериалы.
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