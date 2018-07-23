Вышел фильм к 30-летию возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской лавре

Вышел в свет короткометражный фильм об истории Киево-Печерской лавры. Фильм посвящен 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре и опубликован на официальном сайте обители. Фильм, подробно рассказывающий об истории Лавры, снят по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Режиссером видео стал Дмитрий Михно. При работе над фильмом создатели использовали архивные фото- и видеоматериалы.

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