Вчера, 22 июля, Конотопская епархия УПЦ отметила 25-летний юбилей.

В день празднования управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Конотоп, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

За Богослужением были награждены Вторым Крестом с украшениями архимандрит Никон, благочинный Середино-Будского округа, архимандрит Николай, благочинный Ямпольского округа, и протоиерей Михаил Минда, благочинный Кролевецкого округа.

После чтения Святого Евангелия управляющий делами УПЦ обратился к верующим со словом проповеди.

«Евангелие мы должны не просто читать, - отметил владыка. - Не должно быть ни одного дня, когда мы не смогли бы пообщаться с Богом через Евангелие. И не просто прочитать часть, которую мы себе выбрали, а посвятить это недолгое время тому, чтобы прожить жизнь Христову».

После Богослужения митрополит Антоний поздравил архиепископа Романа с праздником и подарил владыке Панагию с Крестом.

В завершение праздника были награждены орденами, медалями и грамотами клирики и прихожане Конотопской епархии.

В свою очередь архиепископ Роман подарил митрополиту Антонию икону Пресвятой Богородицы.