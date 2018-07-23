В РПЦ призвали родителей не выкладывать в Интернете фото своих детей в непристойном виде.

Родители не должны выставлять на показ в Интернете своих детей в непристойном виде, считает митрополит Волоколамский Иларион, сообщает сайт журнала "Фома".

"Я бы посоветовал никогда не выставлять детей напоказ и на посмешище. Особенно в обнаженном и полуобнаженном виде, потому что все это может привести к печальным последствиям, - сказал владыка Иларион.

Так представитель Церкви прокомментировал выложенное в Интернете видео с малолетними девочками, исполняющими танец на шесте.

"Я думаю, что дети не должны принимать участие в подобных развлечениях. В данном случае не идет речь о порнографии, но о действиях, которые развращают. Они развращают и тех детей, которые в этом участвуют, и тех детей, которые на это смотрят, и тех детей и взрослых, которые на это смотрят через Интернет", - сказал митрополит.

Как заметил владыка Иларион, «многие изнасилования начинались с того, что кто-то увидел кого-то на фотографии или на видео, затем начал преследовать, потом происходит изнасилование или даже изнасилование и убийство».