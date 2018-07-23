50 правил жизни православного христианина - Митрополит Антоний

Сегодня Православная Церковь чтит память преподобного Антония Печерского, а день тезоименства отмечает управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Проект «УНИАН-Религии» собрал 50 цитат владыки Антония, в которых раскрываются правила жизни православного христианина.

1. «Путь Христа – это путь объединения вокруг добра, любви и света. Христос возвеличивает нас, нашу падшую природу, облагораживает души и возносит их в высшие обители света».

2. «Человек призван стать жилищем Духа Святого, но, наполняясь грехом и пороком, он лишает себя благодати, становится неспособен принять истину и начинает блуждать».

3. «Счастье и блаженство – вечные понятия, неизменные. И их можно достичь только в жизни с Богом».

4. «Все в нашей жизни нужно воспринимать как величайшую милость от Господа. Все доброе и хорошее в нашей жизни – аванс, милостыня Божия, которой мы с вами, нищие и убогие, ни в коем случае не достойны».

5. «За суетой и хлопотами нашей жизни мы забываем о главных вещах, о том, для чего были задуманы и созданы. О бессмертии».

6. «В таких непростых условиях нашей жизни Церковь максимально заботится о мире в стране, выполняя соответствующую Ее предназначению функцию миротворца».

7. «Мы должны постоянно духовно алкать общения с Творцом и не пресыщаться, ибо без общения с Богом мы не выживем и обречены на погибель».

8. «Жизни во Христе – это всегда победа и противостояние, радость и любовь, вера и надежда».

9. «С верой не страшны никакие невзгоды, верой открываются все двери, вера – удел победителей».

10. «Общение с Творцом должно стать такой же нашей потребностью, как потребность в воздухе, питье и еде».

11. «Весь земной путь Христа есть исполнение высшего закона любви, который смывает все границы и меняет мышление».

12. «Верующие тем и отличаются от других людей, что обладают главным сокровищем – верой в Господа Иисуса Христа. Он сильнее всех земных властителей».

13. «Люди никогда не смогут изменить к лучшему свою жизнь через ненависть злость и осуждение. Мы меняемся к лучшему только через прощение и любовь».

14. «Признак безверия – механическая вера. Когда человек не задумывается над словами молитвы, а делает все, потому что так делают все».

15. «Вера всегда дает плоды. И плод верующего – покаяние, смирение и мужество в борьбе со своими недостатками».

16. «Только любя ближнего и смиряясь перед Богом человек может увидеть в своей жизни Творца и рассчитывать на его милосердие».

17. «Ревность о чистоте сердца, помыслов – обязательная и каждодневная работа и монашествующих, и мирян».

18. «Сегодня, как никогда, цивилизация научилась обманывать человека, подавать ему грех под красивой оберткой. Человек без духовных ориентиров не может в этом разобраться».

19. «Только в храме можно получить то, чего никогда и нигде не получим: у нас есть возможно стать причастниками Тела и Крови Христовых».

20 «Человек, не познавший красоты, не познал себя и не нашел своего духа. Поскольку дух наш Божий, то исключительно через узнавание истинной красоты возможно узнавание своего духа».

21. «Чем дальше человек от Бога, тем больше в нем самомыслия».

22. «Задание Церкви – привести людей к Богу. Если люди ошибаются и не различают границ между добром и злом, то мы, как пастыри, должны сделать все возможное, чтобы помочь им победить это греховное состояние».

23. «Духовный человек имеет сегодня огромное преимущество: он может отличать зло от добра, черное от белого. Только духовный человек способен бороться за истину. А истина – это Сам Христос».

24. «Достоинство – морально-этическая категория. Она свидетельствует о наличии высоких моральных качеств в человеке, уважении к окружающим и самоуважении».

25. «Все люди, независимо от их убеждений и религиозной принадлежности, должны иметь в обществе равные возможности для самореализации. Но это вовсе не означает, что люди должны брать на себя неприсущие им роли».

26. «Хвастовство – признак душевной и духовной незрелости».

27. «Все наши добрые намерения, начинания всегда сопряжены с испытаниями, одно из первых – позволение себе поверхностного подхода к делу».

28. «Человеку следует оставаться свободной личностью, невзирая ни на какое внешнее давление и воздействие».

29. «Нужно иметь главное попечение о своей душе, о ее участи и состоянии, а потом уже заботиться и о материальных благах. Когда мы достигнем мира в душе, то все прочее - будет дано нам в придачу».

30. «Порочный человек разрушает в себе веру божественную и вместо нее создает свою собственную веру, которая бы оправдывала порок и гарантировала ему внутренний, хотя и обманчивый мир».

31. «Цель богослужебных песнопений – открыть человеку путь к той радости, без которой жизнь теряет смысл, без которой меркнут краски каждого дня».

32. «Снисхождение к греху является точкой невозврата: наша жизнь с этого момента начинает катиться по наклонной плоскости».

33. «Любовь Божия настолько велика к нам, что она способна ограничить себя: если человек не хочет жить с Богом, он получает такую возможность и в жизни земной, и в жизни вечной».

34. «Пост – это еще одна возможность укротить и обнулить в себе все злое и язвительное, а все доброе и хорошее усилить и умножить».

35. «Наше желание измениться, послушать Христа, принять Его учение будет лучшим подарком Создателю и Родителю Церкви».

36. «Мы не оставлены на произволение судьбы, не брошены, а находимся в надежных руках самого Господа и имеем помощниками всех святых нашей Церкви».

37. «Преданность вере и Церкви Христовой – залог нашего спасения».

38. «Церковь Христова не может и не должна стать служанкой идеологических трендов, которые так часто меняются. Церковь – вечна».

39. «Новый Завет разрушает ошибочные земные стереотипы и дает совсем иное, отличное, понимание законов мироздания».

40. «Отдых не должен превращаться во вседозволенность. Человеку не следует терять человеческий облик нигде и ни при каких обстоятельствах».

41. Нам не следует, оправдывая грехи, сравнивать свою жизнь, подобно фарисею, с жизнью тех, кто грешит, кто живет якобы хуже нас».

42. «Христос – хлеб жизни, без Которого нет жизни ни на земле, ни на Небе. И Его мы можем получить только в Церкви Христовой во время Евхаристии».

43. «Абсолютная преданность Богу – цель, к которой нужно идти всю свою жизнь».

44. «Господь жаждет спасения каждого из нас, Он никого не наказывает. Наказываем себя мы сами, отдаляясь от Бога».

45. «Без верности невозможно никакое доброе служение, без верности нет ни любви, ни терпения, ни мудрости, ни смирения».

46. «Верность сегодня высмеивается, как и любовь. Но именно это делает особенно ценным подвиг в глазах Бога».

47. «Домыслы – одна из самых страшных и опасных вещей в нашей жизни. Каждый домысливает, а значит – искажает факты, и порой до неузнаваемости».

48. «Лучшим доказательством нашей веры будут конкретные добрые дела. В этом и заключается наше следование слову Спасителя».

49. «Земная жизнь – это предварительная подготовка к жизни вечной, и, чтобы быть с Богом на Небесах, нужно быть с ним и на земле».

50. «Любовь – единственный путь к бессмертию для живых и усопших».