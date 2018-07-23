В Каменском православные молились перед иконой апостола Андрея Первозванного, которая прибыла из Греции

В рамках Всеукраинского крестного хода апостольским путем – водами Днепра, 22 июля в Каменское прибыл образ Апостола Андрея Первозванного, написанный в женском монастыре г. Патры (Греция).

Правящим архиереем Патрийской Митрополии митрополитом Хризостомом в икону вложены частицы мощей святого Апостола и креста, на котором он был распят, сообщает пресс-служба Каменской епархии УПЦ.

Икона направляется в столицу для участия в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси 27-28 июля и последовательно посетит все города на Днепре.

В Свято-Николаевском кафедральном соборе г. Каменское перед началом Божественной литургии образ встречал архиепископ Каменской и Царичанский Владимир и духовенство собора, которые совершили перед образом молебен.