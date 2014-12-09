Для того чтобы жить по заповедям Божиим, нужно их знать - Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 декабря совершил Литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...Самая главная задача, которая сегодня стоит перед Церковью, заключается в том, чтобы Евангелие Спасителя, Его Божий закон вошли в плоть и кровь жизни нашего народа. Нам иногда говорят, что для того, чтобы победить преступность, нужно улучшить законодательство, нужно еще больше совершенствовать правоохранительные органы — и, наверное, это правильные слова. Но можно гораздо проще и дешевле решить не только проблему преступности, но и проблему человеческого неустройства, беспокойства, отсутствия радости в сердце: живи по заповедям Божиим, и все приложится (см. Мф. 6:33). Но для того чтобы жить по заповедям Божиим, нужно их знать и, кроме того, нужно вести себя так, чтобы избегать всего того, что может этот Божий закон разрушать.

В сегодняшнем апостольском чтении (Еф. 5:8-19), в Послании апостола Павла к Ефесянам, содержатся такие слова: испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы; будьте осторожны, поступайте не как неразумные, но как мудрые, потому что время дорого, и лета жизни, которые человек проживает, не всегда просты.

Что же означает не участвовать в бесплодных делах тьмы? Дела тьмы это те дела, которые инспирируются не Богом, а дьяволом. Участник всегда человек, как в добрых делах, так и в злых. Злые дела мы совершаем, руководствуясь не Божиими заповедями, а пониманием своей выгоды, своей пользы. Мы пытаемся достигать своих земных целей. И если вдруг на нашем пути возникает нечто, являющееся преградой, мы не осмысляем причину появления этой преграды и не ищем в себе источник возникновения таковой преграды, но мы чаще мобилизуем свои силы, чтобы любыми средствами, в том числе и беззаконными, эту преграду преодолеть.

Господь называет эти дела тьмы бесплодными: они не приносят плода, они не приводят человека к искомому результату. Потому что человек-то хочет для себя блага, счастья, но, погружаясь в эту атмосферу бесплодных богопротивных дел, еще туже затягивает на себе петлю — дышать становится тяжело. И денег может появиться много, и дом прекрасный, и машина, и работа, и власть… а душа беспокойна, мятется, не находит себе места. И то, что я говорю, относится не к единицам — к тысячам людей. Кто исчислял эти тысячи, которые совершают бесплодные, то есть никому не нужные — и в первую очередь самому человеку — дела тьмы.

А что же означает «испытывайте себя»? Это значит: соотносите свои мысли, свои дела с Божественным законом, чтобы по незнанию, неведению, по ошибке не совершить этого бесплодного, разрушающего человеческую жизнь дела, которое принадлежит к тьме, а не к свету. Это испытание чрезвычайно важно. Но для того, чтобы человек мог соотносить свои поступки с Божиим замыслом о нем, о мире, о человеке, нужно знать Божий закон. Вот почему мы и настаиваем на том, чтобы с детства, с отрочества люди овладевали хотя бы знаниями этого закона.

Но знаний мало. Преступники часто знают законы лучше, чем добропорядочные граждане. Я сталкивался с этим, посещая места заключения. Там очень много умных, образованных людей, прекрасно знающих законы и сознательно эти законы нарушающих. Вот так может быть и в духовной жизни. Человек может знать Божии заповеди, но нарушает их, потому что не они являются приоритетом, не они — конечное мерило жизни и поступков, но, опять-таки, чувство выгоды, как сам себе человек эту выгоду понимает, стремление к достижению целей, которые совсем не являются богоугодными.

Поэтому помимо знаний Божиего закона нужно еще что-то иметь. Это «что-то» есть голос нашей совести. По совести нужно жить. Потому что совесть это не благоприобретенное некое знание, которое приходит к человеку по мере получения образования. Совесть вкладывается Богом в душу каждого человека. И если живем по совести, если ее не разрушаем, то не только памятование о Божиих заповедях, но и голос своей собственной совести будет говорить: «Я поступаю гадко, мерзко. Да, я хочу достигнуть какого-то блага для себя. Не получится». Этот голос совести может в самый важный момент остановить человека и помочь ему не участвовать в этих не плодотворных, а напротив — разрушающих человека делах тьмы.

О том, по какому пути жизненному идти, как выстраивать свои отношения с людьми, задумывается каждый из нас. Большое влияние оказывает на человека как вера и знание Божиего закона, так и национальная культура. А почему? Потому что в культуре, созданной на протяжении веков народом, присутствует нравственный идеал. Он проник и вошел в эту культуру не потому что кто-то его изобрел, а потому что люди, создававшие эту культуру, жили духовным, нравственном идеалом Евангелия...

Слова апостола Павла о неучастии в делах тьмы являются основополагающими. Перед каждым человеком стоит этот выбор. И перед тем как войти в эту логику совершения богомерзких дел, разрушающих человеческую личность, нужно обо всем подумать. Нужно подумать о своих родителях, о своих бабушках и дедушках. Нужно подумать о национальных героях, которые отдавали жизнь свою за Родину. Нужно вспомнить положительных героев нашей великой литературы. Нужно вспомнить примеры святых, которые также лежали в основе литературного творчества нашего народа. И тогда этот мощный духовный и культурный пласт станет редутом, неприступной крепостью перед всеми дьявольскими искушениями..."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси