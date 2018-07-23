В Кременчуг прибыла икона с частью мощей апостола Андрея Первозванного
10:11, 23 июля 2018Православие
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Свято-Троицкий храм Кременчуга / krem-school19.ucoz.ua
В Кременчугский Свято-Троицкий храм 23 июля привезли икону с частицей мощей Андрея Первозванного.
Как сообщает "Місто" со ссылкой на Свято-Троицкий храм, здесь икона пробудет только один день.
Затем икону с частицей мощей Андрея Первозванного перевезут в другие церковные приходы.
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