В Кременчуг прибыла икона с частью мощей апостола Андрея Первозванного

В Кременчугский Свято-Троицкий храм 23 июля привезли икону с частицей мощей Андрея Первозванного.

Как сообщает "Місто" со ссылкой на Свято-Троицкий храм, здесь икона пробудет только один день.

Затем икону с частицей мощей Андрея Первозванного перевезут в другие церковные приходы.