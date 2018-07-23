Накануне дня памяти преподобного Антония Печерского Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре

Накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, 22 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Сегодня утром в этом же храме началось праздничное богослужение. В обители будут совершены шесть Литургий, в том числе ночное богослужение. По окончании Божественной литургии в Успенском соборе архиереи, духовенство и верующие пройдут крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. С юных лет подвижник желал послужить Богу в монашеском чине. Промыслом Божьим прп. Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг.

Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческое наставление: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя пойдет много иноков». Впоследствии преподобный создал первый русский монастырь – Киево-Печерскую обитель, за что был прославлен Церковью как " начальник всех русских монахов.