Братия Киево-Печерской лавры посетила престарелых людей на Закарпатье

Во время Рождественского поста насельников Успенской Киево-Печерской лавры пригласили посетить Ужгородский городской территориальный центр Социального обслуживания.

Представителей Лавры в Закарпатье гостеприимно встретил настоятель строящегося Ужгородского Воскресенского мужского монастыря архимандрит Марк.

В центре числится немало людей преклонного возраста. Около 30-ти дедушек и бабушек, некоторым из которых уже за 90 лет, живут в нём постоянно. Центр начал деятельность более 20-ти лет назад и в нем уже есть «старожилы», которых сотрудники учреждения более 14 лет окружают постоянной заботой. Директор Юсковец Галина с необыкновенной доброжелательностью провела гостей по всему зданию, подробно рассказала о деятельности дома для престарелых.

Пожилым людям были переданы святые иконы, продуктовые наборы и теплые носки ручной работы, приобретенные на проходящей каждый сезон в Лавре православной выставке. Каждый из посещенных приветствовал духовенство словами: «Слава Иисусу Христу».

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Все желающие оказать посильную помощь малообеспеченным категориям населения могут обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры, сообщает сайт lavra.ua.