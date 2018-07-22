В Черновцах похоронили епископа Тихона (Чижевского)

Сегодня, 22 июля, в Черновцах совершен чин погребения почившего епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ Тихона.

Тело владыки Тихона перевезли из Ивано-Франковска в кафедральный Свято-Духовский собор Черновцов перед вечерним богослужением 21 июля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Всенощное бдение возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

На следующий день Божественную литургию и чин погребения совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

После богослужения и прощания с почившим владыкой архиереи и многочисленная паства провели его в последний путь. Похоронили епископа Тихона (Чижевского) на братском кладбище Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря «Гореча» Черновцов.

Управляющий Ивано-Франковской епархией епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский) отошел к Господу 14 июля 2018 года после продолжительной болезни, во время пребывания в Греции. Почивший владыка отдал служению Православной Церкви 45 лет своей жизни.