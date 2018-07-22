В Казани прошли торжества в честь явления Казанской иконы Божией Матери
В день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы, 21 июля, в столице Татарстана Казани прошли церковные торжества.
В этот день в Благовещенском соборе Казанского кремля была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщает сайт "Православие в Татарстане".
После богослужения начался многотысячный крестный ход с почитаемым древним списком Казанской иконы Божией Матери.
Молитвенное шествие прошло от Благовещенского собора Казанского кремля к месту обретения чудотворного образа.
По прибытии в Казанско-Богородицкий монастырь рядом с воссоздаваемым собором Казанской иконы Богородицы было совершено молебное пение Царице Небесной.
В завершение торжеств насельники монастыря в священном сане совершили пение акафиста перед Казанской иконой Божией Матери. Верующие приложились к чудотворному списку Царицы Небесной.