Предстоятель УПЦ - о значении Киево-Печерской лавры в духовности украинского народа (интервью)

Бог не в силе, а в правде, потому мы верим, что Господь сохранит и чистоту нашей веры, и каноничность нашей Лавры, и каноничность нашей Церкви.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время брифинга по случаю 30-летия возрождения монашеской жизни в Святой Успенской Киево-Печерской лавре, который состоялся сегодня в рамках открытия выставки «Крестный путь Лавры».

- Киево-Печерская Лавра - сердце Православия в Украине. Какое значение для Украинской Православной Церкви и всей страны имело возрождение обители 30 лет назад? Можно ли сказать, что именно с открытием Лавры началось возрождение Православия на территории Украины?

- Действительно, святая Киево-Печерская Лавра является сердцем Украины. Но и не только нашего государства, а и всех государств, в которых живут народы, вышедшие из купели Крещения на берегах Днепра.

И святая Киево-Печерская Лавра является первым монастырем на древней Руси, где была зажжена лампада молитвы. Эту лампаду зажег основатель обители преподобный Антоний Печерский, который положил начало своей монашеской жизни на Святой Горе Афон, а оттуда принес и афонский устав, и афонскую монашескую культуру, и дух Святой Горы. И с тех пор Лавра является духовным сердцем для нашего народа.

И мы радуемся, что Господь дал перетерпеть те испытания, которые были в советский период, когда Церковь гнали, когда закрывали монастыри... Лавра тоже была закрыта. Но Бог смилостивился над нами и вновь подарил нам эту святыню. Она была вновь открыта и в ней вновь зажглась лампада молитвы. И мы сегодня празднуем 30-летие со дня открытия святой Лавры, со дня, когда в ней снова собрались иноки и продолжили добрый подвиг молитвы за свой народ и свою землю. И этот подвиг мы совершаем до сегодняшнего дня.

- История Лавры показывает, что Церковь Христова была притесняема, гонима. Но даже такие тоталитарные государства, как СССР и фашистская Германия, оказались не в силах загасить искру православной веры. Чему может научить это тех, кто сегодня покушается на главную святыню?

- Когда Иисус Христос жил на земле, среди людей, одни любили Его, а другие ненавидели, гнали и преследовали. Господь сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел... Если Меня гнали, будут гнать и вас, Меня ненавидят, будут ненавидеть и вас» (Ин. 15:18, 20). И это сбывается на протяжении всей священной истории нашей Церкви. И нынешнее время не является каким-то исключительным, сегодня также есть люди, которые любят Лавру, Церковь, истину, а есть те, кто не любят и хотят всё переделать на свой лад.

Но Бог не в силе, а в правде. Потому мы верим, что Господь сохранит и чистоту нашей веры, и каноничность нашей Лавры, и каноничность нашей Церкви и поможет всем нам идти путем, который ведет человека к вечному спасению.

- Во все времена Лавра была духовным авторитетом, и в 1990-е, когда наша Церковь сотряс раскол, многие люди в растерянности обратили взоры именно на Лавру: как поступит братия, какую займет позицию? Какое значение обители сейчас, в наше время?

- Я думаю, что действительно в 1990-е годы многие верующие, которые получили свободу от атеистического гнета, думая, как поступить, смотрели на Лавру как на ориентир. Им предлагалось множество путей развития жизни, в том числе духовной, и Лавра была для них образцом в том, как нужно себя вести в земной жизни, что должно быть на первом месте, а что на втором. На первом месте должен быть Бог, а всё остальное - на втором.

И сегодня, думаю, Лавра также является светочем, который показывает людям, как нужно правильно строить свою земную жизнь, как построить её так, чтобы она была началом вечной жизни, которую Господь уготовал для человека на Небе.

- Какой из аспектов современного служения Лавры Вы бы выделил особо - молитвенный, просветительский, социальный?..

- Самый большой подвиг - молитвенный. Его никто не видит, кроме Бога, но он самый великий и самый необходимый для человечества. Социальное служение - это хорошо, но молитва намного выше. В Лавре, конечно, мы совершаем и социальное служение, но мы призваны молиться Богу за себя и за весь человеческий род - это призвание монаха, которое он должен исполнять. Если монах молится за всех, он - монах. Если не молится, а просто суетится — это не монах. У нас — монахи. Они молятся, любят Бога, свою Родину - Украину, и всех людей.

По материалам сайта "Фома в Украине"