Митрополит Онуфрий благословил открытие фотовыставки «Крестный путь Лавры»

Сегодня, 22 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил открытие масштабной фотовыставки «Крестный путь Лавры», которое состоялось в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.

Выставка посвящена 30-летию возрождения монашеской жизни в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На уникальных архивных фото выставки отражены моменты расцвета, поругания, разрушения и удивительного возрождения обители.

После открытия для представителей СМИ состоялся брифинг, во время которого Предстоятель и наместник обители рассказали о значении Святой Лавры для Украины и Православного мира и ответили на вопросы журналистов.

«Святая Киево-Печерская лавра является сердцем Украины. Но и не только нашего государства, но и всех государств, в которых живут народы, которые вышли из купели Крещения на берегах Днепра", - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.