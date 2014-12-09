Паломническим Центром УПЦ подготовлена программа поездок к Туринской Плащанице

7 декабря, при храме преподобного Феодора Освященного состоялось заседание «Паломнического клуба», организованное миссионерско-просветительским центром «Киевский Иерусалим», совместно с паломническим центром Украинской Православной Церкви.

Главной темой обсуждения стало открытие для поклонения Туринской Плащаницы в апреле-июне 2015 года. Это событие особенно тем, что происходит лишь один раз в несколько лет, за что в европейской традиции получило название «Высокое паломничество».

На заседании паломническим центром Украинской Православной Церкви были подготовлены программы поездок к святыне, хранящейся в итальянском городке Турин.

Еще одним проектом, представленным на мероприятии, стал тематический маршрут «Чудотворные иконы Украины», который включает в себя поклонение святыням Черкасской, Винницкой и Житомирской епархий.

В завершение работы клуба, присутствующим был представлен видеоролик «Святая Земля глазами паломника», подготовленный сотрудниками Паломнического Центра УПЦ.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви