В Святогорской Лавре состоятся торжества по случаю празднования Святогорской иконы Божией Матери.

Празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери совершается ежегодно 30 июля, сообщается на сайте обители..

В этот торжественный день в обители из Успенского собора крестный ход следует к памятнику Богородицы на лаврской площади. Чудотворный образ, который несут священнослужители на руках, сопровождают с молебным пением вся братия обители и тысячи паломников.

С расписанием богослужений в дни празднования Святогорской иконы Божией Матери можно ознакомиться здесь.