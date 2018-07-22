В Святогорской лавре состоятся торжества по случаю празднования Святогорской иконы Божией Матери
16:11, 22 июля 2018Православие
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Празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери совершается ежегодно / facebook.com/svlavra
В Святогорской Лавре состоятся торжества по случаю празднования Святогорской иконы Божией Матери.
Празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери совершается ежегодно 30 июля, сообщается на сайте обители..
В этот торжественный день в обители из Успенского собора крестный ход следует к памятнику Богородицы на лаврской площади. Чудотворный образ, который несут священнослужители на руках, сопровождают с молебным пением вся братия обители и тысячи паломников.
С расписанием богослужений в дни празднования Святогорской иконы Божией Матери можно ознакомиться здесь.
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