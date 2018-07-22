Митрополит Онуфрий встретился с детьми, которые потеряли родителей во время военных действий на востоке Украины

В субботу, 21 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с детьми-сиротами, которые потеряли родителей во время военных действий на востоке нашего государства.

Встреча Архипастыря с детьми-сиротами и сестрами милосердия, которые опекали их, состоялась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению митрополита Онуфрия для детей был организован отдых в течение 20 дней. Они побывали в монастыре в урочище Кипячее, отдыхали в летнем лагере в селе Степок Обуховского района под опекой сестричества св. Иулиании Ольшанской. Также для детей были проведены экскурсии и другие мероприятия в столице.

Во время встречи Предстоятель УПЦ общался с детьми, вручил им подарки и благословил в дорогу в Краматорск, где они пребывают в детском доме.