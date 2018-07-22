В Валаамском монастыре пройдет фестиваль православного пения, посвященный подвигу новомучеников

На острове Валаам 28-29 июля состоится IV Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения «Просветитель».

Тема фестиваля этого года – подвиг Новомучеников и исповедников Православной Церкви и его значение для сохранения православной веры, сообщает сайт Валаамского монастыря.

Участниками религиозного и культурного праздника в этом году станут хоровые коллективы и сольные исполнители из России, Греции, Финляндии и других стран.