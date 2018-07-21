В Днепр прибыла икона с частицей мощей апостола Андрея Первозванного

Сегодня, 21 июля, в рамках Всеукраинского крестного хода в Днепр прибыла икона апостола Андрея Первозванного, написанная в женском монастыре Греции.

Икона прибыла в рамках Всеукраинского крестного хода апостольским путем – водами Днепра, в город Днепр в храм в честь Собора Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, сообщает "Мост-Днепр".

Икона примет участие в торжествах, посвященных 1030-летию Крещения Руси, которые пройдут в Киеве 27-28 июля. Митрополитом Хризостомом, управляющим Патрийской Митрополии, в икону вложены частицы мощей святого Апостола и креста, на котором он был распят.