Накануне воскресенья митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Сегодня, накануне Недели 8-й по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра Архипастырь совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 8.30.

Напомним, в четверг, 19 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин освящения приделов в честь Воскресения Христова и Успения Богородицы и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на Теремках в Киеве.