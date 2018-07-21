Накануне воскресенья митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре
22:49, 21 июля 2018Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Сегодня, накануне Недели 8-й по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра Архипастырь совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 8.30.
Напомним, в четверг, 19 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин освящения приделов в честь Воскресения Христова и Успения Богородицы и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на Теремках в Киеве.
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