Накануне воскресенья митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

22:49, 21 июля 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

Сегодня, накануне Недели 8-й по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра Архипастырь совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 8.30.

/ news.church.ua

Напомним, в четверг, 19 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин освящения приделов в честь Воскресения Христова и Успения Богородицы и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на Теремках в Киеве.

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