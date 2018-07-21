На Сергиевском подворье в Иерусалиме почтили память семьи Николая ІІ

Вчера, 20 июля, на Сергиевском подворье в Иерусалиме состоялся торжественный акт памяти, посвященный 100-летию со дня трагической гибели Царской семьи.

День памяти начался с молебна святым царственным страстотерпцам, который совершил начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.

По окончании официальной части состоялась презентация первой выставочной экспозиции музея Императорского Православного Палестинского Общества в государстве Израиль, расположившейся в залах Сергиевского подворья.

Организатором мероприятия выступило израильское отделение Императорского Православного Палестинского Общества.