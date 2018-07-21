На Сергиевском подворье в Иерусалиме почтили память семьи Николая ІІ
20:28, 21 июля 2018Православие
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На Сергиевском подворье в Иерусалиме почтили память Царской семьи / rusdm.ru
Вчера, 20 июля, на Сергиевском подворье в Иерусалиме состоялся торжественный акт памяти, посвященный 100-летию со дня трагической гибели Царской семьи.
День памяти начался с молебна святым царственным страстотерпцам, который совершил начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.
По окончании официальной части состоялась презентация первой выставочной экспозиции музея Императорского Православного Палестинского Общества в государстве Израиль, расположившейся в залах Сергиевского подворья.
Организатором мероприятия выступило израильское отделение Императорского Православного Палестинского Общества.
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