В УПЦ заявили, что в Овруче перевозчики отменили рейсы, чтобы не везти людей в Киев на крестный ход

Верующим Украинской Православной Церкви пытаются помешать участвовать в молебне на Владимирской горке и Крестном Ходе 27 июля в столице, запретив всем перевозчикам Овручского района ехать в этот день по маршруту на Киев.

Об этом заявляют в Овручской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Вчера-позавчера мы хотели уточнить, все ли будет нормально, нам все начали массово отказывать - все автоперевозчики, все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов. Называют разные причины", - рассказал протоиерей Олег Доминский, и.о. Народичского благочиния Овручский епархии.

"Но неофициально рассказывают, что 27-го выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы", - добавил он.

По мнению священника "власть пытается искусственно создать видимость того, что верующих Украинской Православной Церкви меньше, чем сторонников УПЦ КП".

По словам представителя УПЦ, организацией автобусов для участия в торжествах Киевского Патриархата занимаются сами местные администрации.

"На 28-е число дано указание администрациям - они организуют автобусы, в принудительном порядке собираются средства с предпринимателей, всех чиновников в обязательном порядке будут сажать в автобусы и везти к Филарету. Все это для того, чтобы потом показать по телевидению, что Киевский Патриархат якобы поддерживают больше украинцев", - считает отец Олег.

Как сообщается на сайте УПЦ, информацию об активном использовании административного ресурса для обеспечения массовости мероприятий Киевского Патриархата на День Крещения Руси подтверждают во всех регионах Украины.

Так, митрополит Запорожской и Мелитопольский Лука в своем обращении к чиновникам Запорожской областной государственной администрации констатирует жалобы от духовенства и прихожан, которые сообщают о том, что власти Запорожской ОГА "заставляют представителей бизнеса оплатить автобусы для отправки в Киев и участия в мероприятиях, проводимых 28 июля УПЦ КП и "ненавязчиво" предлагают своим подчиненным посетить эти мероприятия.

Архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий (Гутченко) поделился аналогичной информацией.

В комментариях к его сообщению пользователи соцсети сообщили, что подобная дискриминация верующих УПЦ наблюдается в Тернополе, Черкассах, Херсоне и других городах.