В Киево-Печерской лавре открылась выставка «Дом Пресвятой Богородицы», посвященная 30–летию возрождения монашеской жизни в обители

Более 100 экспонатов и святынь XVIII – XIX веков увидят посетители выставки, которая проходит в рамках празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси и 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.

В частности, на выставке, которая проходит в боковом приделе Успенского собора Лавры, представлены экспонаты из музейных фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, исторические летописи и иконы XVIII-XIX вв., вещи широкого применения, принадлежащие паломникам XIX века, а также вещи из личных коллекций архиереев Украинской Православной Церкви, сообщает сайт обители.

В открытии выставки принял участие наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

В день памяти преподобного Антония Печерского, 23 июля, в 9.30 выставку посетят благочинный Киево-Печерской лавры архимандрит Антоний и начальник научно-исследовательского отдела истории и археологии Национального Киево-Печерского заповедника Крайний Константин, которые дадут ответы на все интересующие вопросы гостям выставки и представителям средств массовой информации.

Напомним, что в Трапезной палате храма преподобных Антония и Феодосия Печерских также открывается фотовыставка «Крестный путь Лавры». А 20 июля в актовом зале Киево-Печерской обители состоялось открытие Международной конференции «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века».