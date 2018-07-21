В Ивано-Франковске простились с почившим епископом Тихоном

Сегодня, 21 июля, в кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска после Божественной литургии совершен чин отпевания и прощания с почившим епископом Ивано-Франковским и Коломыйским Тихоном.

После отпевания тело владыки Тихона перевезут в Черновцы для захоронения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ожидается приезд перед вечерним богослужением в кафедральном Свято-Духовском соборе Черновцов. Чин погребения состоится 22 июля после ранней Литургии.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, чин погребения епископа Тихона (Чижевского) возглавит митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Напомним, что управляющий Ивано-Франковской епархией епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский) отошел ко Господу 14 июля после продолжительной болезни, во время пребывания в Греции. Почивший владыка отдал служению Православной Церкви 45 лет своей жизни. В памяти своей паствы почивший епископ Тихон навсегда останется глубоко верующим человеком и добрым архипастырем.