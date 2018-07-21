На Ровенщине почтили память покровительницы Полесья

10:24, 21 июля 2018
Православие
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В Сарненской епархии УПЦ почтили память покровительницы Полесья / sarny.church.ua

В этот день митрополит Сарненский и Полесский Анатолий возглавил праздничную литургию в Свято-Николаевском храме Дубровиц по случаю дня памяти святой праведной девы Иулиании, покровительницы Полесья, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

/ sarny.church.ua

Праздничное богослужение объединило многих верующих, пришедших из других храмов города. Во время проповеди митрополит Анатолий поздравил прихожан с праздниками и пожелал им крепости веры, духовных сил и заступничества святой Иулиании.

Святая праведная дева Иулиания, жившая в XVII веке, стала второй из святых жен Руси, удостоившихся быть погребенными в пещерах Киево-Печерской лавры. На иконах святая Иулиания изображается в соборе святых Отцев Киево-Печерской обители.

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