На Ровенщине почтили память покровительницы Полесья

На Ровенщине 19 июля почтили память покровительницы Полесья.

В этот день митрополит Сарненский и Полесский Анатолий возглавил праздничную литургию в Свято-Николаевском храме Дубровиц по случаю дня памяти святой праведной девы Иулиании, покровительницы Полесья, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

Праздничное богослужение объединило многих верующих, пришедших из других храмов города. Во время проповеди митрополит Анатолий поздравил прихожан с праздниками и пожелал им крепости веры, духовных сил и заступничества святой Иулиании.

Святая праведная дева Иулиания, жившая в XVII веке, стала второй из святых жен Руси, удостоившихся быть погребенными в пещерах Киево-Печерской лавры. На иконах святая Иулиания изображается в соборе святых Отцев Киево-Печерской обители.