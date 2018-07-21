Верующие Запорожья примут участие во Всеукраинском крестном ходе ко Дню Крещения Руси
07:47, 21 июля 2018Православие
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Запись прихожан, желающих принять участие в поездке, проводится на всех приходах епархии / hramzp.ua
Запорожская епархия УПЦ примет участие во Всеукраинском крестном ходе, приуроченном к празднованию 1030-летия Крещения Руси и дня памяти равноапостольного князя Владимира, который пройдет 27-28 июля в Киеве.
Запись прихожан, желающих принять участие в поездке, проводится на всех приходах епархии, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.
26 июля от Свято-Покровского архиерейского собора (пр-т Соборный, 37) из Запорожья в столицу отправятся автобусы. Стоимость паломнической поездки – 50 гривен.
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