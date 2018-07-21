Верующие Запорожья примут участие во Всеукраинском крестном ходе ко Дню Крещения Руси

Запорожская епархия УПЦ примет участие во Всеукраинском крестном ходе, приуроченном к празднованию 1030-летия Крещения Руси и дня памяти равноапостольного князя Владимира, который пройдет 27-28 июля в Киеве.

Запись прихожан, желающих принять участие в поездке, проводится на всех приходах епархии, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

26 июля от Свято-Покровского архиерейского собора (пр-т Соборный, 37) из Запорожья в столицу отправятся автобусы. Стоимость паломнической поездки – 50 гривен.