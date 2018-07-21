В Словакии почтили память семьи Николая ІІ

В Словакии 15 июля почтили память семьи Николая ІІ.

В этот день Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Ростислав возглавил Божественную литургию в городе Стропков в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы, сообщает сайт patriarchia.ru.

По окончании Литургии Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав торжественно вручил митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию дар для Русской Православной Церкви – иконописный образ святых Царственных страстотерпцев, изготовленный православными верующими города Стропкова по случаю 100-летия мученической кончины в Екатеринбурге царской семьи.

18 июля на торжествах по случаю дня преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий передал дарственную икону из Словакии Патриарху Кириллу.