В Белграде отметили день памяти царственных страстотерпцев

00:39, 21 июля 2018
Православие
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В Белграде отметили день памяти царственных страстотерпцев / mospat.ru

Божественную литургию в Русском Свято-Троицком храме – Подворье Русской Православной Церкви в Белграде – возглавил Патриарх Сербский Ириней, сообщает сайт patriarchia.ru.

/ mospat.ru

По окончании богослужения Предстоятель Сербской Православной Церкви при большом стечении верующего народа возглавил крестный ход к памятнику святому царю-страстотерпцу Николаю II, где был отслужен молебен, после которого Патриарх Ириней обратился к собравшимся со словом о личности и подвиге последнего русского императора, о духовном возрождении России.

/ mospat.ru

18 июля в здании Ректората Белградского государственного университета состоялся организованный Подворьем Русской Православной Церкви в Белграде круглый стол на тему «Царь Николай II Романов – правитель и святой».

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