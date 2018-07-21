В Белграде отметили день памяти царственных страстотерпцев

В Белграде 17 июля прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию мученической кончины семейства Романовых.

Божественную литургию в Русском Свято-Троицком храме – Подворье Русской Православной Церкви в Белграде – возглавил Патриарх Сербский Ириней, сообщает сайт patriarchia.ru.

По окончании богослужения Предстоятель Сербской Православной Церкви при большом стечении верующего народа возглавил крестный ход к памятнику святому царю-страстотерпцу Николаю II, где был отслужен молебен, после которого Патриарх Ириней обратился к собравшимся со словом о личности и подвиге последнего русского императора, о духовном возрождении России.

18 июля в здании Ректората Белградского государственного университета состоялся организованный Подворьем Русской Православной Церкви в Белграде круглый стол на тему «Царь Николай II Романов – правитель и святой».