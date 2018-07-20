В Житомирской епархии УПЦ молятся о погибших в страшном ДТП вблизи Житомира

В Житомирской епархии УПЦ молятся о погибших в страшном ДТП, которое произошло сегодня вблизи Житомира.

Об этом отметил вместе со словами соболезнования родственникам погибших на своей странице в Фейсбук митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

"Искренние соболезнования семьям и семьям погибших в крупном ДТП вблизи г. Житомира. Мы чрезвычайно сильно молим Бога, чтобы Он упокоил души невинно умерших в обителях Небесных. Помощи Божией, сил и терпения близким", - написал митрополит Никодим.

В результате ДТП на трассе Киев – Чоп на Житомирщине погибли 10 человек и еще 10 травмированы. Авария произошла 20 июля около 10.40, вблизи села Глубочица Житомирского района, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.