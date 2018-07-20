В Крыму выпустили фильм о Севастопольских страницах семьи Николая ІІ

К сотой годовщине убиения святых Царственных страстотерпцев авторским коллективом 1-го Севастопольского телеканала при участии попечителя Свято-Климентовского Инкерманского пещерного мужского монастыря Севастополя, вышел в свет фильм «Николай II и семья государя. Севастопольские страницы».

В фильме использованы материалы, фотографии и фрагменты видеосюжетов из личного архива председателя Исторического клуба «Севастополь Таврический» кандидата исторических наук В. Прокопенкова, сообщает "Монастырский вестник".

Фильм основан на дневниковых записях, письмах и газетных статьях. Наталии Брайко, автору фильма, в создании ленты помогал целый коллектив соратников и единомышленников.

Посмотреть фильм можно здесь.