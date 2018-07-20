Митрополит Онуфрий вручил подарки детям-участникам турнира по художественной гимнастике

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 20 июля посетил VIII Международный турнир по художественной гимнастике “ИМПЕРИЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ – 2018”.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мероприятие состоялось в Спорткомплексе Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Предстоятель поддержал юных гимнасток во время их выступлений, а затем обратился к участникам с приветственным словом. Во время церемонии награждения победителей Блаженнейший Владыка вручил детям подарки и благословил их.

Организатором турнира является Союз Православных Сил во главе с заслуженным тренером Украины Юрием Цикаленко.

Цель турнира – поднимать уровень художественной гимнастики Украины, воспитывать профессиональных спортсменок, гармонично развитых личностей, которые умеют работать и побеждать.