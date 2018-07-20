В Киево-Печерской лавре началась Международная конференция «Киево-Печерская Лавра - Афон - Иерусалим: единство сквозь века»

В актовом зале Киево-Печерской обители 20 июля состоялось открытие Международной конференции «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века».

Мероприятие возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Форум посвящен 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре, 1035-летию со дня рождения отца древнерусского монашества прп. Антония Печерского и 1030-летию Крещения Киевской Руси.

Далее работа конференции продолжится в четырех секциях:

- «Киево-Печерская Лавра: история и подвижники».

- «Духовно-исторические и культурные связи со Святой Землей и Горой Афон».

- «Киево-Печерская Лавра – наследие, литература и искусство».

- «Киево-Печерская Лавра и православные монастыри и монашество в Центрально-Восточной Европе».

Форум продлится 20-21 июля. Конференция призвана способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации наследия Киево-Печерской Лавры, ее роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока.

В конференции принимают участие представители со Святой Горы Афон и храма Гроба Господня в Иерусалиме, а также из Великобритании, США, России, Беларуси, Греции, Израиля, Австрии, Германии, Румынии, Болгарии, Молдовы, Польши, Сербии, Чехии, Грузии.

22-23 июля, в день памяти прп. Антония Печерского, состоится торжественное богослужение по случаю 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре и 1035-летию со дня рождения прп. Антония Печерского.