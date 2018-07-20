В Беларуси в день Барколабовской иконы Богородицы православные пройдут крестным ходом 40 километров

По благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония 23 июля состоится традиционный крестный ход в честь иконы Божией Матери Барколабовской, праздник которой отмечается 24 июля.

Как сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви, 40-километровый путь богомольцев будет пролегать из Свято-Никольского монастыря в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в поселке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона (через населенные пункты: Буйничи, Селец, Салтановка, Новосёлки, Дашковка, Стайки, Боровка, Ляды).

***Барколабовская икона Пресвятой Богородицы - одна из главных святынь Восточной Беларуси.

Знаменитая икона особенно прославилась чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года чудотворную икону принесли в Свято-Троицкий храм Быхова. Там чудотворный образ хранился до июля 2010 года, неизменно собирая большое число верующих. 25 июля 2010 г. древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель. Теперь здесь отмечают двойной праздник чудотворного образа: 24 июля - день обретения и 25 июля - день перенесения иконы из Быхова в Барколабовский монастырь.