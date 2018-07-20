Cостоялся водный крестный ход на байдарках по реке Припять

С 13 по 17 июля в Туровской епархии (Беларусская Православная Церковь) состоялся водный крестный ход на байдарках (сплав) по реке Припять «Путем святителя Макария, митрополита Киевского», приуроченный 1030-летию Крещения Руси.

Как сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви, всего в крестном ходе прияли участие 45 человек.

Вечером 13 июля, перед началом сплава, все участники водного крестного хода собрались в древнем городе Турове на набережной реки Припять, где разбили палаточный лагерь и подготовили байдарки к долгому путешествию.

Молебен под открытым небом возглавил епископ Леонид. Владыка окропил каждого святой водой и пожелал Божией помощи и успешного прохождения водного крестного хода.

Утром 14 июля, после общей молитвы и трапезы, все с Божией помощью отправились по реке Припять. Во главе колонны плыла байдарка с хоругвью священномученика Макария Киевского – святителя, особо почитаемого в Туровской епархии.

Маршрут сплава проходил от г. Турова ‒ колыбели Православия на Полесской земле через д. Переровский Млынок, аг. Лясковичи, г. Петриков и до деревни Скрыгалов Мозырского района ‒ места мученической кончины священномученика Макария, и составил 120 км по воде.

На берегу старого русла реки всех принимавших участие в крестном ходе на байдарках встретил владыка Леонид и поздравил с благополучным прибытием.

В завершение крестного хода у стелы святителю Макарию епископом Леонидом был отслужен благодарственный молебен, и была прочитана молитва священномученику Макарию.