В УПЦ заявляют о том, что Ивано-Франковский областной совет планирует передать помещение храма в пользование УПЦ КП

Ивано-Франковский областной совет планирует передать помещение храма Украинской Православной Церкви церковной общины Преображенского храма в Ивано-Франковске в пользование Киевскому патриархату.

Как сообщил архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон, 5 декабря состоялась очередная сессия областного совета, на которой было принято обращение к городскому голове Ивано-Франковска «О выселении Православной Церкви Московского Патриархата из помещения на ул. Черновола, 6».

Одновременно депутаты обратились с просьбой к городскому голове предоставить данное помещение в пользование Киевскому патриархату, мотивируя это тем, что “Московский патриархат имеет новопостроенное помещение и свой приход, а Киевскому Патриархату нужно еще минимум четыре помещения. Да и для помещения детсадов не хватает”. Запрос поддержали 59 областных депутата.

“Религиозная община Преображенского храма, который находится в данном помещении, и все православные верующие глубоко взволнованы и возмущены безосновательными антинародными действиями депутатов”, - отметил владыка Пантелеимон.

Архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон обратился к Предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Онуфрию с просьбой о молитве за верующих, которые подвергаются гонениям со стороны представителей Ивано-Франковского областного совета.

По информации официального сайта УПЦ